В Нидерландах хотят возвращать украинских беженцев домой

Депутаты от партии BBB в Нидерландах предлагают возвращать украинских беженцев на западную часть Украины.

Источник фото: zakordon.rayon.in.ua

В Нидерландах депутаты парламента от партии BBB (Фермерско-гражданское движение) выступили с предложением возвращать украинских беженцев обратно в относительно безопасные регионы Украины. По их словам, беженцы могут вернуться на запад Украины, который, по их мнению, считается стабильным. Сейчас в Нидерландах пользуются защитой около 100 тысяч украинских беженцев. Об этом сообщает dutchnews.nl.

Депутат от BBB Мона Кейзер на дебатах по правительственному бюджету для решения проблем беженцев выразила мнение, что невозможно принять всех беженцев, и спросила госсекретаря по убежищу и миграции Нидерландов, можно ли безопасно размещать украинцев на западе Украины.

Чиновник ответил, что политика убежища различает безопасные и опасные регионы в Украине, но для украинцев действует европейская директива о временной защите, и они получают убежище. Парламентарии от другой партии, GroenLinks/PvdA, критиковали предложение BBB, напомнив, что на западе Украины также происходят ракетные обстрелы.

Депутат также выдвинула идею, чтобы граждане Украины, которые нашли работу в Нидерландах, платили аренду жилья и медицинское обслуживание, изучая возможность увязки прожиточного минимума, который получают украинцы, с обязанностью подаваться на работу. По данным национального статистического агентства CBS, почти половина украинских беженцев в Нидерландах имеют работу, многие из них работают в сфере торговли, транспорта и общественного питания.

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