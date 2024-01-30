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  1. У світі

В Нідерландах хочуть повертати українських біженців додому

14:11, 30 січня 2024
Депутати від партії BBB в Нідерландах пропонують повертати українських біженців на західну частину України.
В Нідерландах хочуть повертати українських біженців додому
Джерело фото: zakordon.rayon.in.ua
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У Нідерландах депутати парламенту від партії BBB (Фермерсько-громадянський рух) виступили із пропозицією повертати українських біженців назад у відносно безпечні регіони України. За їх словами, біженці можуть повернутися на захід України, який, на їхню думку, вважається стабільним. Наразі у Нідерландах користуються захистом близько 100 тисяч українських біженців. Про це повідомляє dutchnews.nl.

Депутат від BBB Мона Кейзер на дебатах щодо урядового бюджету для вирішення проблем біженців висловила думку, що неможливо прийняти всіх біженців, і запитала держсекретаря з притулку та міграції Нідерландів, чи можна безпечно розміщувати українців на заході України.

Урядовець відповів, що політика притулку розрізняє безпечні та небезпечні регіони в Україні, але для українців діє європейська директива про тимчасовий захист, і вони отримують прихисток. Парламентарі від іншої партії, GroenLinks/PvdA, критикували пропозицію BBB, нагадавши, що на заході України також відбуваються ракетні обстріли.

Депутат також висунула ідею, щоб громадяни України, які знайшли роботу в Нідерландах, сплачували оренду житла та медичне обслуговування, вивчаючи можливість пов'язання прожиткового мінімуму, який отримують українці, із обов'язком подаватись на роботу. За даними національного статистичного агентства CBS, майже половина українських біженців у Нідерландах мають роботу, багато з них працюють у сфері торгівлі, транспорту та громадського харчування.

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