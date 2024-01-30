Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Набув чинності закон, яким змінено регулювання щодо місця відкриття спадщини

Удосконалено порядок обчислення строку для прийняття спадщини та з’явилась можливість розгляду спадкових справ-«висяків», - Ольга Оніщук.

Перебіг позовної давності, визначений Цивільним кодексом, зупиняється на час воєнного стану, - набув чинності закон

30 січня набув чинності закон, який визначає, що на строк дії воєнного стану в Україні зупиняється перебіг позовної давності, визначений Цивільним кодексом.

Кабмін готує законопроект щодо протидії зловживання адвокатами процесуальними правами, — міністр юстиції

Міністр юстиції Денис Малюська розповів, що Уряд працює над законопроектом, за яким будуть введені запобіжними затягування справ на етапі судового розгляду з боку сторони захисту.

Зазначення номеру телефону у скарзі ще не означає згоду особи на отримання sms-повісток від суду, — позиція Верховного Суду

Текст судової повістки може бути надісланий судом учаснику sms-повідомленням лише після подання ним до суду відповідної заяви про намір отримання електронної повістки у формі sms повідомлення.

«Уряд вперше ініціює застосування переважного голосу міжнародників без тиску міжнародних партнерів», — Денис Малюська щодо законопроекту про відбір директора БЕБ

Законопроект також передбачає переатестацію усього персоналу БЕБ, що має відбутися після закінчення воєнного стану.

  1. У світі

Джо Байден готує потужну відповідь на удар по базі США в Йорданії — ЗМІ

12:03, 30 січня 2024
США намагаються не бути надто конкретними, щоб зберегти певний елемент несподіванки.
Джо Байден готує потужну відповідь на удар по базі США в Йорданії — ЗМІ
Фото: Reuters
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Джо Байден готує «потужну» відповідь на удар по військовій базі в Йорданії. Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на американських посадовців.

Зазначається, що відповідь США на атаку, внаслідок якої загинули троє військових США і десятки були поранені, буде більш потужною, ніж попередні американські удари в Іраку і Сирії, хоча Пентагон і Білий дім намагаються не повідомляти про свої плани.

За даними співрозмовників телеканалу, адміністрація Байдена може вирішити знову завдати удару по групах бойовиків в Іраку, Сирії або в обох країнах, а також може націлитися на керівництво регіональних угруповань. Іншим варіантом відповіді є наступальна кібератака, додали посадовці.

Один з американських посадовців заявив, що США намагаються не бути надто конкретними, щоб зберегти певний елемент несподіванки, коли даватимуть свою відповідь.

Також ми писали, що авіабаза США в Іраку потрапила під потужний ракетний удар.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Аркадій Бущенко
    Аркадій Бущенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Ірина Васильєва
    Ірина Васильєва
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді