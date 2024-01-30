Джо Байден готує потужну відповідь на удар по базі США в Йорданії — ЗМІ

США намагаються не бути надто конкретними, щоб зберегти певний елемент несподіванки.

Фото: Reuters

Президент США Джо Байден готує «потужну» відповідь на удар по військовій базі в Йорданії. Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на американських посадовців.

Зазначається, що відповідь США на атаку, внаслідок якої загинули троє військових США і десятки були поранені, буде більш потужною, ніж попередні американські удари в Іраку і Сирії, хоча Пентагон і Білий дім намагаються не повідомляти про свої плани.

За даними співрозмовників телеканалу, адміністрація Байдена може вирішити знову завдати удару по групах бойовиків в Іраку, Сирії або в обох країнах, а також може націлитися на керівництво регіональних угруповань. Іншим варіантом відповіді є наступальна кібератака, додали посадовці.

Один з американських посадовців заявив, що США намагаються не бути надто конкретними, щоб зберегти певний елемент несподіванки, коли даватимуть свою відповідь.

Також ми писали, що авіабаза США в Іраку потрапила під потужний ракетний удар.

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