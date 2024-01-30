«США бачать наслідки припинення допомоги на полі бою», – Блінкен закликав до фінансування України

Зупинка поставок допомоги в Україну впливає на обстановку на фронті, – Ентоні Блінкен.

Джерело фото: armyinform

Держсекретар США Ентоні Блінкен визначив, що зупинка поставок американської допомоги Україні вплинула на обстановку на полі бою. Під час пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом він зазначив, що це стає видимим наслідком, пише «Європейська правда».

«Наразі у нас закінчилась допомога, яку ми надавали Україні, і ми навіть бачимо деякі свідчення того, що це означає на полі бою», – сказав Блінкен.

Держсекретар висловив важливість надання поточного фінансування Україні як з боку США, так і з боку партнерів по НАТО. Він підкреслив, що розподіл витрат на допомогу Україні має послужити чітким посланням американському Конгресу, який повинен схвалити додатковий запит на фінансування.

«Дуже важливо, щоб ми виконували наші зобов'язання», – наголосив Блінкен. Він виразив переконаність у підтримці України з боку союзників США по всьому світу та важливості двопартійної підтримки в Конгресі.

Згадавши, що іншого чарівного горщика з грошима немає, Блінкен закликав розглядати найближчим часом схвалення додаткової підтримки Україні як життєво важливе завдання.

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