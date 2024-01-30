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Набув чинності закон, яким змінено регулювання щодо місця відкриття спадщини

Удосконалено порядок обчислення строку для прийняття спадщини та з’явилась можливість розгляду спадкових справ-«висяків», - Ольга Оніщук.

Перебіг позовної давності, визначений Цивільним кодексом, зупиняється на час воєнного стану, - набув чинності закон

30 січня набув чинності закон, який визначає, що на строк дії воєнного стану в Україні зупиняється перебіг позовної давності, визначений Цивільним кодексом.

Кабмін готує законопроект щодо протидії зловживання адвокатами процесуальними правами, — міністр юстиції

Міністр юстиції Денис Малюська розповів, що Уряд працює над законопроектом, за яким будуть введені запобіжними затягування справ на етапі судового розгляду з боку сторони захисту.

Зазначення номеру телефону у скарзі ще не означає згоду особи на отримання sms-повісток від суду, — позиція Верховного Суду

Текст судової повістки може бути надісланий судом учаснику sms-повідомленням лише після подання ним до суду відповідної заяви про намір отримання електронної повістки у формі sms повідомлення.

«Уряд вперше ініціює застосування переважного голосу міжнародників без тиску міжнародних партнерів», — Денис Малюська щодо законопроекту про відбір директора БЕБ

Законопроект також передбачає переатестацію усього персоналу БЕБ, що має відбутися після закінчення воєнного стану.

  1. У світі

«США бачать наслідки припинення допомоги на полі бою», – Блінкен закликав до фінансування України

12:05, 30 січня 2024
Зупинка поставок допомоги в Україну впливає на обстановку на фронті, – Ентоні Блінкен.
«США бачать наслідки припинення допомоги на полі бою», – Блінкен закликав до фінансування України
Джерело фото: armyinform
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Держсекретар США Ентоні Блінкен визначив, що зупинка поставок американської допомоги Україні вплинула на обстановку на полі бою. Під час пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом він зазначив, що це стає видимим наслідком, пише «Європейська правда».

«Наразі у нас закінчилась допомога, яку ми надавали Україні, і ми навіть бачимо деякі свідчення того, що це означає на полі бою», – сказав Блінкен.

Держсекретар висловив важливість надання поточного фінансування Україні як з боку США, так і з боку партнерів по НАТО. Він підкреслив, що розподіл витрат на допомогу Україні має послужити чітким посланням американському Конгресу, який повинен схвалити додатковий запит на фінансування.

«Дуже важливо, щоб ми виконували наші зобов'язання», – наголосив Блінкен. Він виразив переконаність у підтримці України з боку союзників США по всьому світу та важливості двопартійної підтримки в Конгресі.

Згадавши, що іншого чарівного горщика з грошима немає, Блінкен закликав розглядати найближчим часом схвалення додаткової підтримки Україні як життєво важливе завдання.

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