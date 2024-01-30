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Руслан Стефанчук пока не подписал Закон о цифровизации военного учета, являющийся частью законодательства о мобилизации

Закон о расширении сбора данных об украинцах в Реестре военнообязанных и размещении Реестра за границей, принятый парламентом 16 января, до сих пор не направили на подпись спикеру Руслану Стефанчуку.

Вступил в силу закон, которым изменено регулирование места открытия наследства

Усовершенствован порядок исчисления срока для принятия наследства и появилась возможность рассмотрения наследственных дел-«висяков», - Ольга Онищук.

Течение исковой давности, определенное Гражданским кодексом, останавливается на время военного положения, - вступил в силу закон

30 января вступил в силу закон, определяющий, что на срок действия военного положения в Украине останавливается течение исковой давности, определенный Гражданским кодексом.

Кабмин готовит законопроект о противодействии злоупотреблению адвокатами процессуальными правами, — министр юстиции

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, что Правительство работает над законопроектом, по которому будут введены меры против затягивания дел на этапе судебного разбирательства со стороны защиты.

Указание номера телефона в жалобе еще не означает согласие лица на получение SMS-повесток от суда, — позиция Верховного Суда

Текст судебной повестки может быть направлен судом участнику sms-сообщением только после подачи им в суд соответствующего заявления о намерении получения электронной повестки в форме sms сообщения.

  1. В мире

«США видят последствия прекращения помощи на поле боя», – Блинкен призвал к финансированию Украины

12:05, 30 января 2024
Остановка поставок помощи в Украину влияет на обстановку на фронте, – Энтони Блинкен.
«США видят последствия прекращения помощи на поле боя», – Блинкен призвал к финансированию Украины
Источник фото: armyinform
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Госсекретарь США Энтони Блинкен определил, что остановка поставок американской помощи Украине повлияла на обстановку на поле боя. Во время пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом он отметил, что это становится видимым следствием, пишет «Европейская правда».

«Сейчас у нас закончилась помощь, которую мы оказывали Украине, и мы даже видим некоторые свидетельства того, что это означает на поле боя», - сказал Блинкен.

Госсекретарь выразил важность предоставления текущего финансирования Украине как со стороны США, так и со стороны партнеров по НАТО. Он подчеркнул, что распределение расходов на помощь Украине должно послужить четким посланием американскому Конгрессу, который должен одобрить дополнительный запрос на финансирование.

«Очень важно, чтобы мы выполняли наши обязательства», - подчеркнул Блинкен. Он выразил убежденность в поддержке Украины со стороны союзников США по всему миру и важности двухпартийной поддержки в Конгрессе.

Вспомнив, что другого волшебного горшка с деньгами нет, Блинкен призвал рассматривать в ближайшее время одобрение дополнительной поддержки Украины как жизненно важную задачу.

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