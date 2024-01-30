«США видят последствия прекращения помощи на поле боя», – Блинкен призвал к финансированию Украины

Остановка поставок помощи в Украину влияет на обстановку на фронте, – Энтони Блинкен.

Источник фото: armyinform

Госсекретарь США Энтони Блинкен определил, что остановка поставок американской помощи Украине повлияла на обстановку на поле боя. Во время пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом он отметил, что это становится видимым следствием, пишет «Европейская правда».

«Сейчас у нас закончилась помощь, которую мы оказывали Украине, и мы даже видим некоторые свидетельства того, что это означает на поле боя», - сказал Блинкен.

Госсекретарь выразил важность предоставления текущего финансирования Украине как со стороны США, так и со стороны партнеров по НАТО. Он подчеркнул, что распределение расходов на помощь Украине должно послужить четким посланием американскому Конгрессу, который должен одобрить дополнительный запрос на финансирование.

«Очень важно, чтобы мы выполняли наши обязательства», - подчеркнул Блинкен. Он выразил убежденность в поддержке Украины со стороны союзников США по всему миру и важности двухпартийной поддержки в Конгрессе.

Вспомнив, что другого волшебного горшка с деньгами нет, Блинкен призвал рассматривать в ближайшее время одобрение дополнительной поддержки Украины как жизненно важную задачу.

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