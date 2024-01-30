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  1. В мире

Джо Байден готовит мощный ответ на удар по базе США в Иордании — СМИ

12:03, 30 января 2024
США стараются не быть слишком конкретными, чтобы сберечь определенный элемент неожиданности.
Джо Байден готовит мощный ответ на удар по базе США в Иордании — СМИ
Фото: Reuters
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Президент США Джо Байден готовит «мощный» ответ на удар по военной базе в Иордании. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.

Отмечается, что ответ США на атаку, в результате которой погибли трое военных США и десятки были ранены, будет более мощным, чем предыдущие американские удары в Ираке и Сирии, хотя Пентагон и Белый дом пытаются не сообщать о своих планах.

По данным собеседников телеканала, администрация Байдена может решить снова нанести удар по группам боевиков в Ираке, Сирии или в обеих странах, а также может нацелиться на руководство региональных группировок. Другим вариантом ответа является наступательная кибератака, добавили чиновники.

Один из американских чиновников заявил, что США стараются не быть слишком конкретными, чтобы сохранить определенный элемент неожиданности, когда будут давать ответ.

Ранее сообщалось, что авиабаза США в Ираке попала под мощный ракетный удар.

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