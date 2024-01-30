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Велика Британія допускає можливість визнання Палестинської держави, — очільник МЗСДевід Кемерон

14:49, 30 січня 2024
За його словами, саме Британія несе відповідальність за визначення того, як виглядатиме Палестинська держава.
Велика Британія допускає можливість визнання Палестинської держави, — очільник МЗСДевід Кемерон
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Велика Британія допускає визнання Палестинської держави. Про це заявив міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон, передає BBC. Він розпочинає свій четвертий візит до регіону.

За словами Кемерона, палестинцям необхідно дати «політичний горизонт», аби посприяти встановленню миру на Близькому Сході.

Він наголосив, що саме Британія несе відповідальність за визначення того, як виглядатиме Палестинська держава. Своєю чергою палестинському народу необхідно продемонструвати «незворотний прогрес» на шляху до рішення про дві держави, створивши нову владу з «технократичними і хорошими лідерами», здатними управляти Газою.

«Коли це станеться, ми — разом із союзниками — розглянемо питання про визнання Палестинської держави, в тому числі в Організації Об'єднаних Націй», — сказав він на засіданні Консервативної ради з питань Близького Сходу.

Кемерон також закликав Ізраїль дозволити передавати більше гуманітарної допомоги до сектора Гази і назвав «смішним» те, що вона повертається назад до кордону.

Він додав, що останні 30 років були для Ізраїлю «історією невдач», оскільки він не зміг забезпечити безпеку своїх громадян, і тільки визнання цієї невдачі може привести до миру і прогресу.

Виданя повідомляє, що Британія вже давно підтримує рішення про дві держави, де ізраїльтяни і палестинці могли б жити пліч-о-пліч в окремих країнах, однак Кемерон припускає, що Британія могла б надати формальне, дипломатичне визнання палестинській державі не в рамках остаточної мирної угоди, а раніше, під час самих переговорів.

За його словами, Ізраїль в рамках мирної угоди повинен буде побачити звільнення всіх заручників з гарантією того, що ХАМАС не зможе здійснювати напади на Ізраїль, і його керівництво покинуло Газу. Така угода, на думку Кемерона, «буде важкою, але не неможливою».

Говорячи про поточні зусилля, спрямовані на припинення війни в Газі, Кемерон сказав, що зараз необхідна пауза в бойових діях, і є «обнадійливі ознаки» переговорів, які ведуться зараз. Однак справжній виклик полягає в тому, аби перетворити цю паузу на стійке припинення вогню без повернення до бойових дій.

Як відомо, більшість із 193 країн-членів Організації Об'єднаних Націй (ООН) - загалом 139 - визнають палестинські території як державу. До їхнього переліку входить і Україна, яка визнала Палестину ще під час перебування в складі Радянського Союзу у 1988 році.

Палестинські території наразі не визнаються як держава Сполученими Штатами Америки, Францією та Великобританією. Ці три постійні члени Ради Безпеки ООН виступають за те, щоб визнати палестинську державність лише після мирного врегулювання конфлікту з Ізраїлем. З 27 країн ЄС дев'ять визнали палестинську державу.

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