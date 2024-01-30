На Закарпатье будут судить подрядчика, который присвоил 9,5 млн гривен на ремонте автодороги

Суд в Закарпатье будет рассматривать факт незаконного использования тендерных средств в размере 9,5 млн гривен на дорожные работы.

По факту завладения 9,5 млн гривен на ремонте автодорог в Закарпатье будут судить подрядчика. По данным Национальной полиции Украины, руководитель общества, который является также депутатом районного совета Луганщины, незаконно использовал часть полученных средств для приобретения элитного автомобиля.

Коммерческая структура, которая стала победителем тендера на ремонт автомобильных дорог, отмечалась выполнением работ на участках общего и местного значения. Однако следователи обнаружили, что часть привлеченных финансовых ресурсов была использована не по назначению, а перекрыта на личные нужды руководителя подрядной компании.

Судебный процесс ожидается открытым в ближайшее время, где будет рассматриваться вопрос о незаконном использовании бюджетных средств и нарушении законодательства о проведении тендеров. По результатам рассмотрения дела могут быть применены соответствующие судебные санкции возмещения нанесенного ущерба и наказания для лиц, виновных в недобросовестном использовании средств.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.