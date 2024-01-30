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  1. В Украине

В Винницкой области настоятеля храма в УПЦ мп осудили на 2 года тюрьмы за пророссийскую пропаганду

16:58, 30 января 2024
Настоятель одного из храмов Винницкой епархии УПЦ мп оправдывал и героизировал через соцсети захватническую войну рф.
В Винницкой области настоятеля храма в УПЦ мп осудили на 2 года тюрьмы за пророссийскую пропаганду
Источник фото: СБУ
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Настоятель одного из храмов Винницкой епархии УПЦ (мп) был осужден на 2 года тюрьмы за оправдание агрессии рф. Согласно материалам СБУ, настоятель храма УПЦ (мп) использовал свое верующее положение для оправдания террористов Захарченко, Гиви и Моторолы, называя вооруженную агрессию рф "гражданской войной" в Украине. Способствуя прокремлевскому нарративу, он распространял информацию, которая оправдывала захват части территории Украины и героизировала российских оккупантов.

Под вымышленным псевдонимом настоятель также публиковал прокремлевские комментарии и репосты, где дискредитировал украинских военных и оскорблял религиозные чувства верующих разных конфессий. Правоохранители установили факты его информационно-подрывной деятельности в пользу рф.

Сотрудники СБУ задержали настоятеля, который пытался избежать ответственности, скрываясь по разным адресам в нескольких областях Украины. После экспертиз и сбора доказательств суд признал его виновным за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя, а также за оправдание агрессии рф против Украины и глорификацию ее участников. С учетом сотрудничества со следствием, ему назначено 2 года лишения свободы.

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