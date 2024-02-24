В Черкасской области священнослужитель УПЦ МП получил четвертое подозрение

Священнослужитель в одном из видеообращений призвал к религиозной вражде и ненависти.

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В Черкасской области правоохранители сообщили о новом подозрении руководителю Черкасской епархии УПЦ МП по факту совершения умышленных действий, направленных на разжигание религиозной вражды и ненависти, передает Черкасская областная прокуратура.

Отмечается, что в январе священнослужитель записал видеообращение с призывами к религиозной вражде и ненависти.

«В нем выражал нетерпимость к верующим другим религиозным организациям и оскорблял чувства граждан в связи с их религиозными убеждениями.

Видео он разместил для широкой аудитории на разных открытых интернет-ресурсах», – говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что ранее руководителю епархии сообщено о подозрении в нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, оправдывании и признании правомерной вооруженной агрессии рф против Украины.

В настоящее время подозреваемый находится под ночным домашним арестом.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области настоятеля храма в УПЦ МП осудили на 2 года тюрьмы за пророссийскую пропаганду.

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