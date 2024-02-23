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  1. В Украине

В парламенте предлагают разрешить украинцам фиксировать противоправные действия работников ТЦК на камеру

15:18, 23 февраля 2024
Предлагается на законодательном уровне разрешить гражданам использовать фото- и видеофиксацию, а также специальное программное обеспечение Единого реестра призывников для фиксации действий работников ТЦК.
В парламенте предлагают разрешить украинцам фиксировать противоправные действия работников ТЦК на камеру
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В новом законопроекте о мобилизации должно быть прописано разрешение украинцам фиксировать противоправные действия работников территориальных центров комплектования на камеру. Об этом заявил народный депутат, член оборонного комитета Верховной Рады Александр Федиенко, передает LIGA.net.

По его словам, предлагается на законодательном уровне разрешить гражданам использовать фото- и видеофиксацию, а также специальное программное обеспечение Единого госреестра призывников, военнообязанных и резервистов для фиксации действий работников ТЦК. Это необходимо для того, чтобы граждане имели право при необходимости фиксировать противоправные действия сотрудников ТЦК.

«Я вообще не понимаю, что делают на блокпостах люди в балаклавах и оружии.

Кто они? Недавно меня остановил какой-то парень без признаков, но с оружием и в балаклаве. Работник ТЦК – это лицо военных, они должны быть по форме, с признаками идентификации, шевроны, фамилия, жетон», – сказал Федиенко.

По убеждению нардепа, «надо прекратить позорную практику силой мобилизовать, выполняя план».

«Это точно не способствует мотивации общества», - резюмировал политик.

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