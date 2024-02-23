Рада ухвалила закон про доброчесне лобіювання

Документ забезпечить правові засади лобіювання в Україні відповідно до міжнародних практик і стандартів.

Як відомо, 10 січня парламент схвалив законопроект про доброчесне лобіювання за основу.

23 лютого Верховна Рада ухвалила в цілому закон про доброчесне лобіювання. Про це повідомили народні депутати у соцмережах.

Законопроект №10337 був підтриманий 236 голосами народних депутатів.

Закон спрямований на реалізацію рекомендацій Європейської комісії, які зафіксовано в пакеті розширення, та є частиною урядового антиолігархічного плану дій.

Метою ухвалення закону є забезпечення правових засад лобіювання в Україні відповідно до міжнародних практик і стандартів, забезпечення нормативно-правового регулювання взаємодії посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування із заінтересованими сторонами та суб'єктами лобіювання, встановлення прозорих механізмів забезпечення їхньої діяльності та посадових осіб.

Також ми повідомляли, що комітет ВРУ підтримав урядовий законопроєкт про лобіювання, але дещо пропонує уточнити.

Як раніше ми писали, законопроєкт про лобіювання – це про прозорість ухвалення того чи іншого нормативно-правового акту. Отримання статусу лобіста дозволить особі отримати можливість і гарантії проходити в органи державної влади і спілкуватися із чиновниками та депутатами. Це підкреслив народний депутат, голова парламентського Комітету з питань правової політики Денис Маслов.

Нагадаємо, 12 грудня Єврокомісія вирішила створити Реєстр прозорості організацій, щоб «вивести на світло» прихований вплив іноземних лобістів на політику у країнах ЄС. Так, в Реєстрі прозорості пропонується зареєструвати суб’єктів, які здійснюють діяльність із представництва інтересів від імені третьої країни. Державам-членам ЄС буде запропоновано створити або адаптувати існуючі національні реєстри для цієї мети.

Як ми писали, Кабмін на засіданні 7 грудня схвалив законопроєкт щодо доброчесного лобіювання, який спрямований на реалізацію рекомендацій Європейської Комісії, зафіксованих у Пакеті розширення, та є частиною урядового антиолігархічного плану дій.

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