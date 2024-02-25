У Києві помітили електрокросовер від Huawei із запасом ходу 700 км, фото

У столиці «засвітився» китайський кросовер Avatr 11.

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У Києві було помічено новий електрокросовер Avatr 11 від компанії Huawei. Фото опублікувала спільнота t.o.p.c.a.r.s_ua.

Бренд Avatr фахівці Huawei створили разом із Changan.

Avatr 11 – великий 4,9-метровий кросовер. Його ціна в Україні становить від 45 до 77 тисяч доларів.

Китайський кросовер Avatr 11 пропонують у задньопривідній 313-сильній та повнопривідній 578-сильній версіях. Більш потужний варіант здатний розігнатися до 100 км/год за 4 секунди, а його максимальна швидкість обмежена на 200 км/год.

На ринку електромобіль продають із батареями на 90 та 117 кВт-год. У першому варіанті запас ходу становить 555-600 км, а у другому - 680-700 км.

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