Зеленський натякнув, якою зброєю було збито російський літак А-50

Зеленський заявив, що Україна не застосовує зброю, яку передали партнери, для ударів по об'єктах не на окупованій українській території.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції західних лідерів в Києві прокоментував знищення ворожого літака А-50 над акваторією Азовського моря в районі російського Єйська.

За його словами, знищення А-50 та інших літаків противника - це результат союзу України та західних партнерів.

«Я узагальнено відповім: якщо цей літак працює над тимчасово окупованою територією України - застосовуємо нашу (спільну - ред.) зброю, якщо на інших напрямках - застосовуємо українську зброю. Україна не має можливості, не має права і ніколи не буде застосовувати зброю партнерів на інших територіях, окрім української тимчасово окупованої території», - наголосив Зеленський.

Як раніше ми писали, 23 лютого в районі Азовського моря було збито російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

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