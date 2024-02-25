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Кабмін вніс зміни до Схеми посадових окладів працівників патронатних служб у системі правосуддя

Схему доповнено посадою помічника члена Вищої ради правосуддя.

Слідчі та прокурори більше не зможуть обмежувати своїми постановами доступ до судових рішень

Вища рада правосуддя програла спір у Верховному Суді та внесла зміни у Порядок ведення державного реєстру судових рішень.

Перевищення швидкості фіксуватимуть за новими правилами, а водіїв каратимуть за те, що не міняють шини, – проект змін до КУпАП

Відповідальність для водіїв наставатиме за проїзд із перевищенням середньої швидкості руху авто, яка буде визначатися шляхом ділення подоланої автомобілем відстані на час, витрачений на проїзд визначеної ділянки дороги.

До ЦПК та КАСУ внесуть зміни щодо того, які справи слід вважати малозначними

Малозначними справами у ЦПК визнають справи, де ціна позову менше 45 420 грн, для справ про захист прав споживачів – до 90 840 грн.

У представника Ради бізнес-омбудсмена буде 4 години, аби встигнути на обшук у підприємця – що рекомендував ухвалити Комітет на захист бізнесу

Комітет з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроект, за яким представник Ради бізнес-омбудсмена повинен буде встигнути добратися до місця проведення слідчих дій за 4 години, але якщо не встигне – це не заважитиме обшуку у підприємця або виконанню ухвали про тимчасовий доступ.

  1. В Україні

Зеленський натякнув, якою зброєю було збито російський літак А-50

09:33, 25 лютого 2024
Зеленський заявив, що Україна не застосовує зброю, яку передали партнери, для ударів по об'єктах не на окупованій українській території.
Зеленський натякнув, якою зброєю було збито російський літак А-50
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Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції західних лідерів в Києві прокоментував знищення ворожого літака А-50 над акваторією Азовського моря в районі російського Єйська.

За його словами, знищення А-50 та інших літаків противника - це результат союзу України та західних партнерів.

«Я узагальнено відповім: якщо цей літак працює над тимчасово окупованою територією України - застосовуємо нашу (спільну - ред.) зброю, якщо на інших напрямках - застосовуємо українську зброю. Україна не має можливості, не має права і ніколи не буде застосовувати зброю партнерів на інших територіях, окрім української тимчасово окупованої території», - наголосив Зеленський.

Як раніше ми писали, 23 лютого в районі Азовського моря було збито російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

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