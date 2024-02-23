У районі Азовського моря було збито російський літак А-50, відео

Літак російських окупантів А-50 був збитий у районі Азовського моря.

Фото: forbes.ua

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У п'ятницю, 23 лютого, в районі Азовського моря було збито російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Про це повідомляють ЗМІ.

Також у мережі публікують відео ймовірного збиття літака.

«У межах спільної операції Головного управління розвідки та Повітряних сил був знищений російський літак А-50», - повідомило джерело LIGA.net у силах безпеки та оборони України.

За даними росЗМІ, було збито два літальних апарата.

Нагадаємо, 15 січня в акваторії Азовського моря було збито російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50.

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