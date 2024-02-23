Квартири у Києві та позашляховики: високопосадовець Міноборони не задекларував активи на 14 млн грн

Активи посадовець оформив на близьких осіб.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що під час проведення моніторингу способу життя виявило ознаки незаконного збагачення у начальника Головного управління капітальних вкладень Міноборони України. Про це йдеться на офіційному сайті НАЗК.

У відомстві зазначають, що виявлено ознаки корупційного кримінального правопорушення, що свідчать про його незаконне збагачення на майже 14 млн грн.

23 лютого Головне управління Національної поліції у м. Києві повідомило посадовцю про підозру.

Йдеться про такі активи:

дві квартири в Києві;

три автомобілі (NISSAN ROGUE; BMW 428I; LEXUS LX 570);

нежитлове приміщення, гаражний бокс та машиномісце;

понад 3,5 млн грн готівки.

«Усе зазначене майно впродовж 2022 – 2023 років було оформлено на близьких осіб посадовця, які не мали для цього необхідних коштів, отриманих у законний спосіб.

Зокрема, близькою особою було видано на ім'я суб'єкта декларування довіреність на представництво інтересів з питань придбання будь-якого нерухомого майна», - сказано у повідомленні.

У НАЗК додають, що за сукупністю фактів дії начальника Головного управління капітальних вкладень Міноборони кваліфіковано за ст. 368-5 Кримінального кодексу України. Після скерування справи до суду та у разі визнання посадовця винним йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років, з конфіскацією майна.

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