Не всі процесуальні кодекси написані з урахуванням правил літературної української мови – НШСУ

На думку Школи суддів, це створює проблеми при написанні суддями судових рішень.

В Національній школі суддів 23 лютого повідомили, що в Україні є проблеми з якістю багатьох нормативно-правових документів (зокрема й процесуальних кодексів) з точки зору їх відповідності стандартам літературної української мови.

Як повідомила головний науковий співробітник відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної школи суддів, доцент Оксана Кабиш, «філологічна» якість нормативно-правових документів дається взнаки при написанні суддями судових рішень.

Частина судових рішень, як і взагалі юридичних документів, у підсумку містять огріхи у контексті відповідності стандартам державної мови.

Крім того, є чимала кількість випадків використання в судових рішеннях слів іншомовного походження, що ускладнює сприйняття тексту рішення і навіть взагалі «деформує» його.

Автор В’ячеслав Хрипун

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