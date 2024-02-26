Не все процессуальные кодексы написаны с учетом правил литературного украинского языка – НШСУ

По мнению Школы судей, это создает проблемы при написании судьями судебных решений.

В Национальной школе судей 23 февраля сообщили, что в Украине есть проблемы с качеством многих нормативно-правовых документов (в том числе процессуальных кодексов) с точки зрения их соответствия стандартам литературного украинского языка.

Как сообщила главный научный сотрудник отдела подготовки преподавателей (тренеров) Национальной школы судей, доцент Оксана Кабыш, «филологическое» качество нормативно-правовых документов сказывается при написании судьями судебных решений.

Часть судебных решений, как и вообще юридических документов, в результате содержат огрехи в контексте соответствия стандартам государственного языка.

Кроме того, есть немало случаев использования в судебных решениях слов инородного происхождения, что затрудняет восприятие текста решения и даже вообще «деформирует» его.

Автор Вячеслав Хрипун

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