Квартиры в Киеве и внедорожники: чиновник Минобороны не задекларировал активы на 14 млн грн

Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что во время проведения мониторинга образа жизни выявило признаки незаконного обогащения у начальника Главного управления капитальных вложений Минобороны Украины. Об этом говорится на официальном сайте НАПК.
В ведомстве отмечают, что выявлены признаки коррупционного уголовного правонарушения, свидетельствующие о его незаконном обогащении почти на 14 млн грн.
23 февраля Главное управление Национальной полиции в Киеве сообщило чиновнику о подозрении.
Речь идет о таких активах:
две квартиры в Киеве;
три автомобиля (NISSAN ROGUE; BMW 428I; LEXUS LX 570);
нежилое помещение, гаражный бокс и машиномест;
свыше 3,5 млн грн наличных.
«Все указанное имущество на протяжении 2022 – 2023 годов было оформлено на близких лиц чиновника, не имевших для этого необходимых средств, полученных законным способом.
В частности, близким лицом была выдана на имя субъекта декларирования доверенность на представительство интересов по вопросам приобретения любого недвижимого имущества», - говорится в сообщении.
В НАПК добавляют, что по совокупности фактов действия начальника Главного управления капитальных вложений Минобороны квалифицировано по ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины. После направления дела в суд и в случае признания должностного лица виновным ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет с конфискацией имущества.
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