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  1. В Украине

Квартиры в Киеве и внедорожники: чиновник Минобороны не задекларировал активы на 14 млн грн

19:20, 23 февраля 2024
Активы чиновник оформил на близких лиц.
Квартиры в Киеве и внедорожники: чиновник Минобороны не задекларировал активы на 14 млн грн
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Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что во время проведения мониторинга образа жизни выявило признаки незаконного обогащения у начальника Главного управления капитальных вложений Минобороны Украины. Об этом говорится на официальном сайте НАПК.

  В ведомстве отмечают, что выявлены признаки коррупционного уголовного правонарушения, свидетельствующие о его незаконном обогащении почти на 14 млн грн.

23 февраля Главное управление Национальной полиции в Киеве сообщило чиновнику о подозрении.

Речь идет о таких активах:

две квартиры в Киеве;

три автомобиля (NISSAN ROGUE; BMW 428I; LEXUS LX 570);

нежилое помещение, гаражный бокс и машиномест;

свыше 3,5 млн грн наличных.

«Все указанное имущество на протяжении 2022 – 2023 годов было оформлено на близких лиц чиновника, не имевших для этого необходимых средств, полученных законным способом.

В частности, близким лицом была выдана на имя субъекта декларирования доверенность на представительство интересов по вопросам приобретения любого недвижимого имущества», - говорится в сообщении.

В НАПК добавляют, что по совокупности фактов действия начальника Главного управления капитальных вложений Минобороны квалифицировано по ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины. После направления дела в суд и в случае признания должностного лица виновным ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет с конфискацией имущества.

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