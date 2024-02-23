Квартиры в Киеве и внедорожники: чиновник Минобороны не задекларировал активы на 14 млн грн

Активы чиновник оформил на близких лиц.

Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что во время проведения мониторинга образа жизни выявило признаки незаконного обогащения у начальника Главного управления капитальных вложений Минобороны Украины. Об этом говорится на официальном сайте НАПК.

В ведомстве отмечают, что выявлены признаки коррупционного уголовного правонарушения, свидетельствующие о его незаконном обогащении почти на 14 млн грн.

23 февраля Главное управление Национальной полиции в Киеве сообщило чиновнику о подозрении.

Речь идет о таких активах:

две квартиры в Киеве;

три автомобиля (NISSAN ROGUE; BMW 428I; LEXUS LX 570);

нежилое помещение, гаражный бокс и машиномест;

свыше 3,5 млн грн наличных.

«Все указанное имущество на протяжении 2022 – 2023 годов было оформлено на близких лиц чиновника, не имевших для этого необходимых средств, полученных законным способом.

В частности, близким лицом была выдана на имя субъекта декларирования доверенность на представительство интересов по вопросам приобретения любого недвижимого имущества», - говорится в сообщении.

В НАПК добавляют, что по совокупности фактов действия начальника Главного управления капитальных вложений Минобороны квалифицировано по ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины. После направления дела в суд и в случае признания должностного лица виновным ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет с конфискацией имущества.

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