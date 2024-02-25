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  1. В Украине

Зеленский намекнул, каким оружием был сбит российский самолет А-50

09:33, 25 февраля 2024
Зеленский заявил, что Украина не применяет оружие, переданное партнерами, для ударов по объектам не на оккупированной украинской территории.
Зеленский намекнул, каким оружием был сбит российский самолет А-50
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Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции западных лидеров в Киеве прокомментировал уничтожение вражеского самолета А-50 над акваторией Азовского моря в районе российского Ейска.  

По его словам, уничтожение А-50 и других самолетов противника – это результат союза Украины и западных партнеров.

«Я обобщенно отвечу: если этот самолет работает над временно оккупированной территорией Украины – применяем наше (общее – ред.) оружие, если на других направлениях – применяем украинское оружие. У Украины нет возможности, нет права и никогда не будет применять оружие партнеров на других территориях, кроме украинской временно оккупированной территории», - подчеркнул Зеленский.

Как ранее мы писали, 23 февраля в районе Азовского моря был сбит российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

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