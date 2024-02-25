У Києві сталася незвична ДТП: дорогу не поділили тролейбус та трактор, фото

Громадський транспорт отримав серйозні пошкодження.

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У суботу, 24 лютого, в Солом'янському районі міста Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі тролейбуса та трактора. Фото аварії оприлюднили у соцмережах.

Аварія сталася на вулиці Федора Ернста.

У результаті ДТП ніхто не постраждав, але громадський транспорт отримав серйозні пошкодження.

Раніше ми писали, що на Київщині сталася серйозна ДТП з перекиданням.

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