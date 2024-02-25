25 лютого: яке сьогодні свято та головні події

25 лютого в Україні святкують День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ.

У неділю, 25 лютого, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

25 лютого в Україні святкують День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ. Державне професійне свято було запроваджене 19 березня 2010 року за ініціативи Михайла Єжеля (тодішнього міністра оборони України). Українська інженерно-авіаційна служба авіації ЗСУ займається виконанням та організацією технічного забезпечення польотів, слідкує за дотриманням певної схеми авіаційних робіт, повітряного транспортування. Її діяльність передбачає дуже велику відповідальність і ризик, адже саме інженери перевіряють спочатку на собі всю техніку. Але від служби залежить рівень здійснення завдань екіпажу.

Також 25 лютого День револьвера. Саме цього дня 1836 року Селюель Кольт запатентував шестизарядний кремнієвий револьвер 45 калібру. Цікаво, що ця ідея належить насправді Джону Пірсону, який продав її Кольту. Існує цікава версія створення револьверу. Джона до ідеї підштовхнув механізм роботи стерна на судні. Спочатку він створив дерев'яний зразок, який зберігається до сьогодні. Револьвер — це стрілецька зброя, яка призначення для стрільби з дистанції не більше 100 метрів.

Яке сьогодні церковне свято

25 лютого в церковному календарі – день пам’яті святого Тарасія, архієпископа Константинопольського. Ще в дитинстві отримав гарну освіту, адже народився в благочестивій родині патрисіїв. Спочатку працював писарем та радником при дворі імператора Костянтина Багрянородного. В той період дуже популярною була єресь про іконоборство і єпископ Павло, який тоді сидів на престолі, не зміг її побороти. Павло вказав на Тарасія, як свого наступника, коли до нього прийшов імператор і його матір, цариця Ірина. Тому 784 року Тарасій став єпископом. Зробив він чимало добрих справ, але пішов, тому що не хотів розірвати шлюб імператора з Марією. Помер 806 року.

Календар важливих подій за 25 лютого:

1570 рік — папа Пій V видає буллу «Regnans in Excelsis», в якій піддає анафемі англійську королеву Єлизавету I;

1573 рік — Іван Федорович засновує друкарню у Львові;

1791 рік — Конгрес затверджує Перший банк США з монопольним загальнонаціональним статусом;

1836 рік — американець Семюел Кольт патентує шестизарядний револьвер 45 калібру;

1918 рік — Мала Рада ухвалює закони про введення в УНР нового (григоріанського) календаря і середньоєвропейського часу;

1928 рік — лабораторія Чарльза Дженкінса у Вашингтоні отримує першу телевізійну ліцензію;

1940 рік — відбувається перша телетрансляція хокейного матчу між клубами НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» і «Монреаль Канадієнз»;

1947 рік — Контрольна рада союзників формально ліквідовує Пруссію;

1957 рік — засновують Державне видавництво дитячої літератури УРСР (тепер Веселка);

1982 рік — Європейський суд у справі Campbell і Cosans проти Сполученого Королівства постановляє, що батьки мають право забороняти тілесні покарання дітей у школах;

1986 рік — після диктатури Маркоса Корасон Акіно стає першою жінкою-президентом на Філіппінах та у всій Азії;

1999 рік — в Аргентині Віргінія Ріверо народжує дівчинку в момент ДТП.

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