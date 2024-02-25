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  1. В Україні

Захід має бути сміливішим у питанні конфіскації активів рф, — Ріші Сунак

08:36, 25 лютого 2024
Ріші Сунак також закликав США продовжувати надавати фінансову та військову підтримку Україні.
Захід має бути сміливішим у питанні конфіскації активів рф, — Ріші Сунак
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Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що країнам Заходу треба бути сміливішими щодо конфіскації російських активів, які були заморожені після повномасштабного вторгнення рф в Україну у 2022 році, передає Reuters.

«Ми повинні бути сміливішими, завдаючи ударів по російській військовій економіці. І ми повинні бути сміливішими, блокуючи сотні мільярдів заморожених російських активів», - сказав Сунак.

Він зазначив, що Україна, як і раніше, потребує більшої кількості зброї дальньої дії, безпілотників і боєприпасів, а також іншої військової допомоги.

Також Сунак закликав США продовжувати надавати фінансову та військову підтримку Україні.

«Ми ніколи не маємо недооцінювати те, що США зробили для України та євроатлантичної безпеки. Я закликаю їх продовжувати цю підтримку, і я впевнений, що вони це зроблять», - додав він.

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