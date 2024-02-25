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  1. В Украине

Запад должен быть смелее в вопросе конфискации активов рф, — Риши Сунак

08:36, 25 февраля 2024
Риши Сунак также призвал США продолжать оказывать финансовую и военную поддержку Украине.
Запад должен быть смелее в вопросе конфискации активов рф, — Риши Сунак
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Премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что странам Запада нужно быть смелее по конфискации российских активов, которые были заморожены после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году, передает Reuters.

«Мы должны быть смелее, нанося удары по российской военной экономике. И мы должны быть смелее, блокируя сотни миллиардов замороженных российских активов», - сказал Сунак.

Он отметил, что Украина по-прежнему нуждается в большем количестве оружия дальнего действия, беспилотниках и боеприпасах, а также другой военной помощи.

Также Сунак призвал США продолжать оказывать финансовую и военную поддержку Украине.

«Мы никогда не должны недооценивать то, что США сделали для Украины и евроатлантической безопасности. Я призываю их продолжать эту поддержку, и я уверен, что они это сделают», – добавил он.

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