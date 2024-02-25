25 февраля: какой сегодня праздник и главные события

25 февраля в Украине празднуют День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ.

В воскресенье, 25 февраля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

25 февраля в Украине празднуют День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ. Государственный профессиональный праздник был введен 19 марта 2010 по инициативе Михаила Ежеля (бывшего министра обороны Украины). Украинская инженерно-авиационная служба авиации ВСУ занимается выполнением и организацией технического обеспечения полетов, следит за соблюдением определенной схемы авиационных работ, воздушной транспортировки. Ее деятельность подразумевает очень большую ответственность и риск, ведь именно инженеры проверяют сначала на себе всю технику. Но от службы зависит уровень выполнения задач экипажа.

Также 25 февраля День револьвера. Именно в этот день 1836 года Селюэль Кольт запатентовал шестизарядный кремниевый револьвер 45 калибра. Интересно, что эта идея принадлежит действительно Джону Пирсону, который продал ее Кольту. Есть интересная версия создания револьвера. Джона к идее подтолкнул механизм работы руля на судне. Сначала он создал деревянный образец, который хранится по сей день. Револьвер — это стрелковое оружие, предназначенное для стрельбы с дистанции не более 100 метров.

Какой сегодня церковный праздник

25 февраля в церковном календаре – день памяти святого Тарасия, архиепископа Константинопольского. Еще в детстве получил хорошее образование, ведь родился в благочестивой семье патрисиев. Сначала работал писарем и советником при дворе императора Константина Багрянородного. В тот период очень популярна была ересь об иконоборчестве и епископ Павел, который тогда сидел на престоле, не смог ее побороть. Павел указал на Тарасия как своего преемника, когда к нему пришел император и его мать, царица Ирина. Поэтому в 784 году Тарасий стал епископом. Сделал он много добрых дел, но ушел, потому что не хотел расторгнуть брак императора с Марией. Умер в 806 году.

Календарь важных событий за 25 февраля:

1570 год — папа Пий V издает буллу "Regnans in Excelsis", в которой подвергает анафеме английскую королеву Елизавету I;

1573 год — Иван Федорович основывает типографию во Львове;

1791 год – Конгресс утверждает Первый банк США с монопольным общенациональным статусом;

1836 год – американец Сэмюэл Кольт патентует шестизарядный револьвер 45 калибра;

1918 год — Малая Рада принимает законы о введении в УНР нового (григорианского) календаря и среднеевропейского времени;

1928 год — лаборатория Чарльза Дженкинса в Вашингтоне получает первую телевизионную лицензию;

1940 год — происходит первая телетрансляция хоккейного матча между клубами НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Монреаль Канадиенз";

1947 год — Контрольный совет союзников формально ликвидирует Пруссию;

1957 год — основывают Государственное издательство детской литературы УССР (теперь Радуга);

1982 год — Европейский суд по делу Campbell и Cosans против Соединенного Королевства постановляет, что родители имеют право запрещать телесные наказания детей в школах;

1986 год — после диктатуры Маркоса Корасон Акино становится первой женщиной-президентом на Филиппинах и во всей Азии;

1999 год – в Аргентине Виргиния Риверо рождает девочку в момент ДТП.

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