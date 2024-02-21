На Київщині сталася серйозна ДТП з перекиданням, фото

Внаслідок ДТП на Київщині постраждала одна людина.

19 лютого на Київщині трапилася ДТП між селами Русанів-Перемога.

Як повідомила пресслужба поліції Київської області, водій автомобіля «Volkswagen» під час обгону, не впевнившись у безпечності маневру, допустив зіткнення із легковиком «Kia», під керуванням 47-річного чоловіка. Надалі після удару автівки злетіли у кювет.

Внаслідок ДТП водій автомобіля «Kia» отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до лікарні.

«За даним фактом слідчі розпочали досудове розслідування (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України)», - сказано у повідомленні.

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