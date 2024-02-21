В Киевской области произошло серьезное ДТП с опрокидыванием, фото

В результате ДТП в Киевской области пострадал один человек.

19 февраля в Киевской области произошло ДТП между селами Русанов-Перемога.

Как сообщила пресс-служба полиции Киевской области, водитель автомобиля «Volkswagen» во время обгона, не удостоверившись в безопасности маневра, допустил столкновение с легковушкой «Kia», под управлением 47-летнего мужчины. В дальнейшем после удара машины взлетели в кювет.

В результате ДТП водитель автомобиля «Kia» получил телесные повреждения, его госпитализировали в больницу.

«По данному факту следователи начали досудебное расследование (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины)», - говорится в сообщении.

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