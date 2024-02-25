Лукашенко заявив, що піде на наступні президентські вибори у Білорусі

Олександр Лукашенко балотуватиметься на восьмий термін поспіль.

Самопроголошений глава Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що має намір брати участь у президентських виборах у країні, які відбудуться у 2025 році, передає «Радіо свобода».

«Піду, піду, піду. Передайте їм, що піду!», - відповів Лукашенко на запитання про свою участь у майбутніх виборах, маючи на увазі під «ними» опозиціонерів, які перебувають за кордоном.

Зазначається, що 25 лютого Лукашенко взяв участь у голосуванні під час виборів до нижньої палати парламенту Білорусі. Виборчий процес відбувається без незалежних спостерігачів та опозиційних Лукашенку кандидатів.

Раніше ми писали, що українця засудили в Білорусі за «образу» Лукашенка.

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