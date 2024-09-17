Банки по запросу полиции будут раскрывать банковскую тайну и личные данные клиентов

Верховная Рада планирует принять закон о раскрытии банками ряда данных о пользователях платежных услуг в случае получения банком запроса от полиции.

В Украине изменят правила реагирования банков в случае получения запросов от полиции по поводу махинаций со средствами.

Так, Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит во втором чтении законопроект 11043 об усовершенствовании функций Нацбанка по государственному регулированию рынков финансовых услуг.

Ко второму чтению в законопроект ввели ряд новых правил.

Так, в статье 62 Закона «О банках и банковской деятельности» о порядке раскрытия банковской тайны установят новое основание для раскрытия банками информации о юридических и физических лицах, составляющей банковскую тайну. А именно банки должны раскрыть ее органам Национальной полиции Украины – в случаях и в объеме, определенных статьей 31 Закона «О платежных услугах».

В свою очередь, статью 31 Закона «О платежных услугах» дополнят новой частью 7, согласно которой в случае получения поставщиком платежных услуг от органа Национальной полиции, задачей которого является реализация государственной политики в сфере противодействия киберпреступности, письменного (электронного) запроса по осуществленной платежной операции пользователя, если такая операция содержит признаки уголовного правонарушения, предусмотренного статьями 185, 190-192, 200, 361, 361-2, 362-363 Уголовного кодекса Украины, такой поставщик обязан в течение кратчайшего срока (но не позднее 24 часов после получения ) предоставить следующую информацию:

1) сумма и валюта платежной операции;

2) дата проведения платежной операции;

3) тип платежной операции;

4) геопространственные данные, IP-адрес, адрес средства дистанционной коммуникации (включая платежное приложение) или платежного устройства, которое использовалось для осуществления платежной операции (при наличии), а в случае осуществления платежной операции через кассу – адрес кассы (при наличии);

5) идентификационные данные получателя: для физического лица – фамилия, имя и отчество (при наличии), регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика; для юридического лица – полное наименование, идентификационный код согласно Единому государственному реестру предприятий и организаций Украины;

6) полное наименование поставщика платежных услуг получателя;

7) уникальный идентификатор получателя и/или полный номер электронного платежного средства и/или счета получателя;

8) наименование и код эквайра (при наличии);

9) идентификатор платежного устройства (при наличии);

10) код, идентифицирующий операцию в платежной системе (при наличии);

11) уникальный идентификатор плательщика и/или полный номер электронного платежного средства и/или счета плательщика.

Как отмечает Главное юридическое управление парламента, речь идет о чрезвычайно широком объеме информации, и при этом не ограничены основания для направления такого запроса.

«Также непонятно, каким образом поставщик платежных услуг будет определять, содержит ли операция признаки уголовного правонарушения» - добавили в управлении.

По мнению экспертов, такой законодательный подход не учитывает требований части второй статьи 32 Конституции (по защите конфиденциальной информации о личности) и не отвечает критерию качества закона в контексте требований этой же статьи Конституции.

При этом текст представленного проекта не содержит правовых норм, которые бы связывали вводимые законом ограничения охраняемых Конституцией Украины прав граждан с интересами национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека.

«Следовательно, введение распространения «информации обо всем надлежащем имуществе (активах) и обязательствах лиц», которое является конфиденциальной информацией, без согласия владельцев этих данных, является необоснованным, непропорциональным и не учитывающим требования статьи 3 Конституции Украины» - считают в управлении.

Также изменены подходы к тому, какие платежные услуги, предоставляемые операторами мобильной связи, будут считаться ограниченными платежными.

Автор: Наталя Мамченко

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