Мощное землетрясение в Румынии магнитудой 5,3 ощутили в Одессе

Землетрясение в Румынии почувствовали в Украине, Болгарии и Молдове.

В Румынии 16 сентября произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла, которое ощутили также в Украине, в частности в Одессе. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов. Толчки также зафиксировали в соседних странах - Болгарии и Молдове.

Согласно информации местного издания «Думская», подземные толчки в Одессе ощущались из-за землетрясения с эпицентром в Румынии на глубине 130 км. Магнитуда достигла 5,3 балла.

Мэр Одессы отметил, что на данный момент информации о повреждениях или пострадавших не поступало.

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