Правительство выделило 563 млн гривен на жилье для детских домов семейного типа

Украина обеспечит жильем 94 детских дома семейного типа.

Источник фото: oda.zht.gov.ua

Правительство Украины приняло решение о распределении государственной субвенции в размере 563,3 млн грн для приобретения жилья для детских домов семейного типа (ДДСТ). Эти семьи принимают на воспитание от 5 до 10 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Об этом сообщило Министерство социальной политики Украины.

В частности, эти средства будут использованы для обеспечения жильем 94 ДДСТ по всей Украине. Это решение является важным шагом, поскольку часть таких детских домов была вынуждена переместиться в более безопасные регионы Украины или за границу из-за полномасштабной войны. У 85 таких семей жилье было повреждено или полностью разрушено.

Министерство социальной политики, которое подало предложение по распределению субвенции, отметило, что обеспечение жильем является критически важным для развития и поддержки этой семейной формы воспитания.

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