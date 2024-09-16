В ГСЧС презентовали мобильную игру для детей «Рятівничок»

Дети могут просмотреть обучающие видео и пройти 10 увлекательных уровней, каждый из которых обучает важным навыкам безопасности.

Одним из приоритетных направлений работы ГСЧС является обучение подрастающего поколения основных правил безопасности и для этого в Службе спасения используют разные пути взаимодействия с детьми, чтобы им было интересно, интерактивно и в то же время познавательно.

Да, именно поэтому создали мобильную игру «Рятівничок», которая обучает детей в возрасте от 6 до 12 лет, важным правилам пожарной безопасности и тем самым рассказывает, как действовать во время различных чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть в реальной жизни.

Скачать игру можно на платформах IOS и Android (qr-коды для скачивания игры в видео).

В «Рятівничку» дети могут просмотреть обучающие видео и пройти 10 увлекательных уровней, каждый из которых обучает важным навыкам безопасности, которые помогают предотвращать пожары и правильно реагировать на чрезвычайные ситуации.

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