У ДСНС презентували мобільну гру для дітей «Рятівничок»

Діти можуть переглянути навчальні відео та пройти 10 захопливих рівнів, кожен з яких навчає важливих безпекових навичок.

Одним із пріоритетних напрямків роботи ДСНС є навчання підростаючого покоління основних правил безпеки і для цього у Службі порятунку використовують різні шляхи взаємодії з дітьми, аби їм було цікаво, інтерактивно та водночас пізнавально.

Так, саме тому створили мобільну гру «Рятівничок», що навчає дітей, віком від 6 до 12 років, важливих правил пожежної безпеки і тим самим розповідає, як діяти під час різних надзвичайних ситуацій, що можуть виникнути у реальному житті.

Завантажити гру можна на платформах IOS та Android (qr-коди для завантаження гри у відео).

У «Рятівничку» діти можуть переглянути навчальні відео та пройти 10 захопливих рівнів, кожен з яких навчає важливих безпекових навичок, що допомагають запобігати пожежам і правильно реагувати на надзвичайні ситуації.

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