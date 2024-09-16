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Скорочення видатків на культуру, але зростання фінансування медіа – аналіз проекту Держбюджету на 2025 рік

18:05, 16 вересня 2024
У Комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики проаналізовано проект Державного бюджету на 2025 рік.
Скорочення видатків на культуру, але зростання фінансування медіа – аналіз проекту Держбюджету на 2025 рік
Джерело фото: detector.media
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Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики провів попередній аналіз планових показників державного та місцевих бюджетів, які були враховані при формуванні проекту Державного бюджету України на 2025 рік. Обговорення охопило фінансування культури, медіа, а також соціального захисту сім’ї та дітей.

Культура та мистецтво

Проєкт бюджету на 2025 рік передбачає незначне зменшення номінальних видатків на культуру і мистецтво на 0,4%. Однак це зменшення супроводжується зростанням фінансування з місцевих бюджетів (+813,9 млн грн) і скороченням видатків з Державного бюджету (-914 млн грн). В результаті, сектор культури може зіткнутися з стагнацією у наступному році.

Медіа

Згідно з проєктом бюджету, видатки на медіа зростуть на 3,49% у 2025 році. Основне зростання фінансування припадає на Національну суспільну телерадіокомпанію України, яка отримає додаткові 325 млн грн.

Соціальний захист сім’ї та дітей

У проєкті бюджету на 2025 рік передбачено зменшення видатків на соціальний захист сім’ї, дітей, молоді та інших категорій населення. Після рекордних видатків у 2023 році (183,9 млрд грн) на 2024 рік планується зменшення на 20,4%, а на 2025 рік — ще на 6,53%.

Заплановані видатки на 2025 рік

  • Міністерству культури та стратегічних комунікацій України передбачено 10 059 млн грн, що на 0,8% більше, ніж у 2024 році.
  • Державному агентству України з питань кіно видатки зменшено на 74,4%, з 620,4 до 159,1 млн грн.
  • Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення передбачено зменшення фінансування на 3,1%.
  • Державній службі України у справах дітей — зменшення на 1,6%.
  • Державному агентству розвитку туризму України — зменшення на 1,5%.
  • Державній архівній службі України — зменшення на 1,0%.
  • Державній службі України з етнополітики та свободи совісті — збільшення видатків на 0,6%.
  • Уповноваженому із захисту державної мови — збільшення на 34,9%.

Заступниця голови Комітету Євгенія Кравчук прокоментувала показники бюджету для культурних інститутів:

  • Український культурний фонд: зменшення фінансування з 215,7 млн грн (2024) до 145,7 млн грн (2025).
  • Український інститут книги: зменшення фінансування з 466 млн грн (2024) до 178,6 млн грн (2025).
  • Український інститут: зменшення з 80,2 млн грн (2024) до 65,2 млн грн (2025).

Кравчук висловила занепокоєння недостатністю ресурсів для культурної дипломатії та підтримки національної ідентичності. Вона також підкреслила необхідність залучення донорів і підготовку правок до бюджету.

«Останнім часом дуже багато правильних меседжів щодо важливості культурної дипломатії, поширення українських наративів, можливості України транслювати свою культуру. АЛЕ для цього потрібні інституційні спроможності, яких в запропонованому бюджеті НЕ дуже багато», — написала Євгенія Кравчук.

  • Український інститут книги: зменшення фінансування з 466 млн грн (2024 рік) до 178,6 млн грн (2025 рік). «Це очевидно свідчить, що уряд не бачить продовження програми сертифікатів для тих, кому виповнилось 18 років, і це дуже сумно. Ще більше сумно, що досі не затверджена нормативка на цей рік, і ми ризикуємо просто втратити ті гроші, які були закладені в бюджеті 2024. Не звертаючи уваги на те, що і Парламент, і Президент свою частину виконали ще на початку літа. Та час ще є, і сподіваємось — програма буде реалізована, але тоді незрозуміло, чому ті, кому виповниться 18 у 2025 році, не отримають сертифікат», — зазначила політикиня.
  • Український культурний фонд: зменшення фінансування з 215,7 млн грн (2024 рік) до 145,7 млн грн (2025 рік). За словами Євгенії Кравчук, цього недостатньо. Майже третина йде на заробітні плати. На проєкти залишається невелика сума, а це основна грантова інституція для різних сфер, подій, досліджень, підтримки митців
  • Український інститут: зменшення з 80,2 млн грн (2024 рік) до 65, 2 млн грн (2025 рік). «Так багато говорили про культурну дипломатію, але це не підкреслено бюджетом. Цього бюджету вистачить лише на заробітні плати та комуналку, а на проєкти лишається 700 тис. грн. Звичайно, для усіх трьох інституцій необхідно залучати донорів. Звичайно, наш Комітет подаватиме правки і пропозиції. Але якщо нам самим не потрібна культурна ідентичність і культурний продукт, то чому вони мають бути більш потрібними нашим партнерам?» — поділилась заступниця голови Комітету.

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