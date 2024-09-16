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У Києві зафіксували три чергові температурні рекорди для вересня

23:47, 16 вересня 2024
Вересень за два дні побив три температурні рекорди.
У Києві зафіксували три чергові температурні рекорди для вересня
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У столиці мінімальна температура повітря 14 вересня виявилась найвищою для цього дня, адже вона не опустилася нижче 17,1°С. Попереднє рекордне значення 2011 року перевищено на 0,6°С. Крім того, мінімальна температура повітря наступного дня – 15 вересня – також виявилась найвищою для цього дня і знизилась лише до 19,4°С. Попереднє рекордне значення 1909 року перевищено на 1,9°С.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі за даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Окрім того, фахівці зафіксували, що середньодобова температура повітря 15 вересня клала 23,3°С, що перевищило попередній рекордний показник того ж 1909 року на 0,2°С, а кліматичну норму – на 7,7°С.

Всього від початку місяця у столиці вже встановлено шість температурних рекордів.

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