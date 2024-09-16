У Києві зафіксували три чергові температурні рекорди для вересня

Вересень за два дні побив три температурні рекорди.

У столиці мінімальна температура повітря 14 вересня виявилась найвищою для цього дня, адже вона не опустилася нижче 17,1°С. Попереднє рекордне значення 2011 року перевищено на 0,6°С. Крім того, мінімальна температура повітря наступного дня – 15 вересня – також виявилась найвищою для цього дня і знизилась лише до 19,4°С. Попереднє рекордне значення 1909 року перевищено на 1,9°С.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі за даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Окрім того, фахівці зафіксували, що середньодобова температура повітря 15 вересня клала 23,3°С, що перевищило попередній рекордний показник того ж 1909 року на 0,2°С, а кліматичну норму – на 7,7°С.

Всього від початку місяця у столиці вже встановлено шість температурних рекордів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.