Чи враховується допомога на придбання твердого палива до сукупного доходу сім’ї — відповідь ПФУ

Пенсійний фонд України роз’яснив, чи враховуватиметься до середньомісячного сукупного доходу сім’ї одноразова допомога 21 000 грн на тверде паливо, отримана від ООН.
Особам, які фактично проживають у Сумській, Харківській, Херсонській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Чернігівській областях у 10-кілометровій зоні від державного кордону з рф або на лінії зіткнення (на момент подання заяви), та/або на територіях активних і можливих бойових дій, у житлових будинках і приміщеннях, що опалюються твердим пічним побутовим паливом, виплачується одноразова грошова допомога на опалення в сумі 21 000 грн на домогосподарство в опалювальному сезоні 2024-2025 років (Порядок надання одноразової грошової допомоги населенню протягом опалювального сезону 2024/25 року на придбання твердого пічного побутового палива, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2024 № 993).
Отримана грошова допомога не враховується до середньомісячного сукупного доходу домогосподарства (абзац 2 пункту 16 зазначеного Порядку).
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