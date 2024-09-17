Чи враховується допомога на придбання твердого палива до сукупного доходу сім’ї — відповідь ПФУ

Стало відомо, чи враховуватиметься до середньомісячного сукупного доходу сім’ї одноразова допомога 21 000 грн на тверде паливо, отримана від ООН.

Пенсійний фонд України роз’яснив, чи враховуватиметься до середньомісячного сукупного доходу сім’ї одноразова допомога 21 000 грн на тверде паливо, отримана від ООН.

Особам, які фактично проживають у Сумській, Харківській, Херсонській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Чернігівській областях у 10-кілометровій зоні від державного кордону з рф або на лінії зіткнення (на момент подання заяви), та/або на територіях активних і можливих бойових дій, у житлових будинках і приміщеннях, що опалюються твердим пічним побутовим паливом, виплачується одноразова грошова допомога на опалення в сумі 21 000 грн на домогосподарство в опалювальному сезоні 2024-2025 років (Порядок надання одноразової грошової допомоги населенню протягом опалювального сезону 2024/25 року на придбання твердого пічного побутового палива, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2024 № 993).

Отримана грошова допомога не враховується до середньомісячного сукупного доходу домогосподарства (абзац 2 пункту 16 зазначеного Порядку).

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