Учитывается ли помощь на приобретение твердого топлива в совокупный доход семьи — ответ ПФУ

Стало известно, будет ли учитываться в среднемесячный совокупный доход семьи единовременная помощь 21 000 грн на твердое топливо, полученное от ООН.

Пенсионный фонд Украины разъяснил, будет ли учитываться в среднемесячный совокупный доход семьи единовременное пособие 21 000 грн на твердое топливо, полученное от ООН.

Лицам, фактически проживающим в Сумской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Черниговской областях в 10-километровой зоне от государственной границы с рф или на линии столкновения (на момент подачи заявления), и/или на территориях активных и возможных боевых действий, в жилых домах и помещениях, отапливаемых твердым печным бытовым топливом, выплачивается единовременная денежная помощь на отопление в сумме 21 000 грн на домохозяйство в отопительном сезоне 2024-2025 годов (Порядок оказания 2 /25 года для приобретения твердого печного бытового топлива, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 30.08.2024 № 993).

Полученная денежная помощь не учитывается в среднемесячный совокупный доход домохозяйства (абзац 2 пункта 16 указанного Порядка).

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