Практика судов
  1. В Украине

Учитывается ли помощь на приобретение твердого топлива в совокупный доход семьи — ответ ПФУ

07:55, 17 сентября 2024
Стало известно, будет ли учитываться в среднемесячный совокупный доход семьи единовременная помощь 21 000 грн на твердое топливо, полученное от ООН.
Учитывается ли помощь на приобретение твердого топлива в совокупный доход семьи — ответ ПФУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсионный фонд Украины разъяснил, будет ли учитываться в среднемесячный совокупный доход семьи единовременное пособие 21 000 грн на твердое топливо, полученное от ООН.

Лицам, фактически проживающим в Сумской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Черниговской областях в 10-километровой зоне от государственной границы с рф или на линии столкновения (на момент подачи заявления), и/или на территориях активных и возможных боевых действий, в жилых домах и помещениях, отапливаемых твердым печным бытовым топливом, выплачивается единовременная денежная помощь на отопление в сумме 21 000 грн на домохозяйство в отопительном сезоне 2024-2025 годов (Порядок оказания 2 /25 года для приобретения твердого печного бытового топлива, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 30.08.2024 № 993).

Полученная денежная помощь не учитывается в среднемесячный совокупный доход домохозяйства (абзац 2 пункта 16 указанного Порядка).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Банки по запросу полиции будут раскрывать банковскую тайну и личные данные клиентов

Верховная Рада планирует принять закон о раскрытии банками ряда данных о пользователях платежных услуг в случае получения банком запроса от полиции.

В суде кто-то сломал DVD-диск с основным доказательством в деле, но кто это сделал – неизвестно

Неприятный инцидент произошел в Ивано-Франковской области.

В Верховной Раде планируют исправить ситуацию с понижением зарплаты у руководящих работников Пенсионного фонда

Для того, чтобы руководящие работники Пенсионного фонда не увольнялись, предлагают внести изменения в государственный бюджет на 2024 год.

Комитет одобрил законопроект о запрете мобилизации до 25 лет

Теперь Верховная Рада рассмотрит законопроект о запрете мобилизации до 25 лет во втором чтении.

Минфин предлагает выплачивать судьям премии до 40% должностного оклада в месяц

В законе о госбюджете на 2025 год предлагают установить выплату премий судьям местных судей до 40% оклада, но откуда будут брать средства на эти премии и как это согласуется с законом о судоустройстве – пока неизвестно.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іванна Іванюк
    Іванна Іванюк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Олена Висоцька
    Олена Висоцька
    заступник Міністра юстиції України
  • В'ячеслав Хохуляк
    В'ячеслав Хохуляк
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді