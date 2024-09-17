В Житомирской области фальшивовалютчик сбывал в обменных пунктах поддельные купюры евро

Задокументированы факты сбыта фальшивых купюр на сумму 1600 евро.

Житель Винницкой области сообщен о подозрении в хранении и сбыте поддельной иностранной валюты. Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.

Следствие установило, что житель Винницкой области на протяжении 2024 года неоднократно приезжал на Житомирщину и в разных городах сбывал в обменных пунктах поддельные купюры евро.

Обычно подозреваемый предлагал для обмена купюры номиналом 200 евро.

Задокументированы факты сбыта фальшивых купюр на сумму 1600 евро. Окончательная сумма устанавливается.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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