Практика судів
  1. В Україні

На Житомирщині фальшивовалютник збував у обмінних пунктах підроблені купюри євро

07:37, 17 вересня 2024
Задокументовано факти збуту фальшивих купюр на суму 1600 євро.
На Житомирщині фальшивовалютник збував у обмінних пунктах підроблені купюри євро
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Мешканцю Вінниччини повідомлено про підозру у зберіганні та збуті підробленої іноземної валюти. Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

Слідство встановило, що мешканець Вінницької області упродовж 2024 року неодноразово приїздив на Житомирщину та у різних містах збував в обмінних пунктах підроблені купюри євро.

Зазвичай підозрюваний пропонував для обміну купюри номіналом 200 євро.

Задокументовано факти збуту фальшивих купюр на суму 1600 євро. Остаточна сума встановлюється.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В суді хтось зламав DVD-диск з основним доказом у справі, але хто це зробив – невідомо

Неприємний інцидент стався в Івано-Франківській області.

У Верховній Раді планують виправити ситуацію зі зниженням зарплати у керівних працівників Пенсійного фонду

Для того, щоб керівні працівники Пенсійного фонду не звільнялися, пропонують внести зміни до державного бюджету на 2024 рік.

Комітет схвалив законопроект про заборону мобілізації до 25 років

Тепер Верховна Рада розгляне законопроект про заборону мобілізації до 25 років у другому читанні.

Мінфін пропонує виплачувати суддям премії до 40% посадового окладу на місяць

У законі про держбюджет на 2025 рік пропонують встановити виплату премій суддям місцевих суддів до 40% окладу, але звідки будуть брати кошти на ці премії і як це узгоджується із законом про судоустрій – поки невідомо.

Прокурорам у 2025 році збільшать прожитковий мінімум для розрахунку зарплати, а фінансування прокуратури зросте на 3,56 млрд грн

Довгий час для розрахунку окладів прокурорів використовували прожитковий мінімум в 1600 грн, а тепер його збільшать і відповідно на 3,56 млрд грн зростуть видатки на фінансування прокуратури.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іванна Іванюк
    Іванна Іванюк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Олена Висоцька
    Олена Висоцька
    заступник Міністра юстиції України
  • В'ячеслав Хохуляк
    В'ячеслав Хохуляк
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді