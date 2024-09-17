На Житомирщині фальшивовалютник збував у обмінних пунктах підроблені купюри євро

Задокументовано факти збуту фальшивих купюр на суму 1600 євро.

Мешканцю Вінниччини повідомлено про підозру у зберіганні та збуті підробленої іноземної валюти. Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

Слідство встановило, що мешканець Вінницької області упродовж 2024 року неодноразово приїздив на Житомирщину та у різних містах збував в обмінних пунктах підроблені купюри євро.

Зазвичай підозрюваний пропонував для обміну купюри номіналом 200 євро.

Задокументовано факти збуту фальшивих купюр на суму 1600 євро. Остаточна сума встановлюється.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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