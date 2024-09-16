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Суд залишив без змін запобіжний захід голові Антимонопольного комітету Кириленку

17:59, 16 вересня 2024
Апеляційна палата ВАКС залишила в силі рішення про заставу для Кириленка, незважаючи на прохання прокурора про підвищення суми.
Суд залишив без змін запобіжний захід голові Антимонопольного комітету Кириленку
Фото: novosti.dn.ua
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16 вересня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила рішення про запобіжний захід для голови Антимонопольного комітету України АМКУ Павла Кириленка. Судді Олександр Семенников, Віктор Панкулич і Дмитро Михайленко вирішили залишити в силі рішення про заставу в 30 мільйонів гривень, яку Кириленко вже сплатив. Про це повідомляє ВАКС.

На засіданні прокурорка висловилася за взяття Кириленка під варту з можливістю внесення застави в розмірі 121 мільйон гривень, проте згодом погодилася, що поточної застави буде достатньо. Прокурорка аргументувала це тим, що Кириленко може мати зв'язки для виїзду з країни і що слідство ще не знайшло все його майно.

Захист Кириленка вважає суму застави надмірною і необґрунтованою. Вони також не погодилися з оцінкою ризиків, представленою прокуроркою.

Особливою детальною є інформація про те, що Кириленко не носив електронний браслет. Як з’ясувалося, після прибуття посадовця до поліції не було вільних засобів контролю, що ускладнило процес нагляду.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід голові Антимонопольного комітету Павлу Кириленку у вигляді застави у розмірі понад 30 млн гривень, яку  за нього внесли згодом.

Його підозрюють у незаконному збагаченні на 56,2 млн гривень та декларуванні недостовірної інформації.

Додамо, 14 серпня НАБУ і САП оголосили підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації керівнику АМКУ Павлу Кириленку. 

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