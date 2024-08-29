За голову Антимонопольного комітету Кириленка внесли 30 млн застави

Павла Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні на 56,2 млн гривень та декларуванні недостовірних даних.

Фото: novosti.dn.ua

За голову Антимонопольного комітету України Павла Кириленка внесли 30,28 млн грн застави, які були визначені як запобіжний захід Вищим антикорупційним судом. Про це у ВАКС повідомили виданню «Слово і діло».

«28 серпня за підозрюваного голову Антимонопольного комітету України внесли 30,28 млн грн застави, визначені як запобіжний захід», – сказала керівниця відділу комунікацій суду Олеся Чемерис.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід голові Антимонопольного комітету Павлу Кириленку у вигляді застави у розмірі понад 30 млн гривень. Його підозрюють у незаконному збагаченні на 56,2 млн гривень та декларуванні недостовірної інформації.

Додамо, 14 серпня НАБУ і САП оголосили підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації керівнику АМКУ Павлу Кириленку.

За даними слідства, у 2020−2023, обіймаючи посаду керівника ОВА, підозрюваний набув 21 об'єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини.

Зазначається, що йдеться про сім квартир у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м, будинок під Києвом площею понад 220 кв. м, два гаражних бокси, шість паркомісць, три нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м та автомобіль ВМW Х3.

Водночас різниця між вартістю вказаного майна та наявними коштами посадовця та його дружини становила 56,2 млн грн.

Крім того, за даними НАБУ, підозрюваний не вказав набуте майно у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки.

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