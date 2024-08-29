За главу Антимонопольного комитета Кириленко внесли 30 млн залога

Павел Кириленко подозревается в незаконном обогащении на 56,2 млн гривен и декларировании недостоверных данных.

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За главу Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко внесли 30,28 млн грн залога, которые были определены как мера пресечения Высшим антикоррупционным судом. Об этом в ВАКС сообщили изданию «Слово и дело».

«28 августа за подозреваемого главу Антимонопольного комитета Украины внесли 30,28 млн грн залога, определенные как меру пресечения», – сказала руководитель отдела коммуникаций суда Олеся Чемерыс.

Напомним, Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения главе Антимонопольного комитета Павлу Кириленко в виде залога в размере более 30 млн гривен. Его подозревают в незаконном обогащении на 56,2 млн гривен и декларировании недостоверной информации.

Добавим, 14 августа НАБУ и САП объявили подозрение в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации руководителю АМКУ Павлу Кириленко.

По данным следствия, в 2020-2023 годах, занимая должность руководителя ОВА, подозреваемый приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав имущество на родственников своей жены.

Отмечается, что речь идет о семи квартирах в Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м, здание под Киевом площадью более 220 кв. м, два гаражных бокса, шесть паркомест, три нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м и автомобиль ВМW Х3.

В то же время разница между стоимостью указанного имущества и наличными средствами должностного лица и его супруги составила 56,2 млн грн.

Кроме того, по данным НАБУ, подозреваемый не указал приобретенное имущество в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства, за 2020, 2021, 2022 и 2023 годы.

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