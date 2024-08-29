Телефон в стиле Барби: HMD представила раскладной Barbie Phone для отдыха от гаджетов, фото

Телефон-раскладушка, вдохновленный фильмом о Барби.

Компания HMD Global, владеющая правами на бренд Nokia, представила телефон HMD Barbie Phone. В ходе разработки компания сотрудничала с глобальной компанией Mattel, Inc. по производству игрушек. Новый телефон вдохновлен фильмом о Барби.

Телефон-раскладушка имеет клавиатуру T9 с кнопками, украшенными рисунками пальм, светящихся в темноте сердец и фламинго. Гаджет предназначен для звонков и SMS, без доступа к социальным сетям. HMD называет это розовое устройство идеальным инструментом отдыха от смартфона.

Дизайн телефона подчеркивают фирменные детали: логотип Barbie, яркое приветствие "Привет, Барби!" при включении и стилизованный интерфейс.

Телефон также оснащен 5-мегапиксельной камерой и поставляется с ремешком, украшенным бусинами. В комплекте есть наклейки с Барби и розовое зарядное устройство USB-C.

Операционная система естественно тематически связана с Барби в комплекте с обоями и версией культовой игры Snake под названием Malibu Snake.

Стоимость устройства составляет 129 долларов. Продажи начнутся 1 октября.

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