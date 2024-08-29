Телефон у стилі Барбі: HMD представила розкладний Barbie Phone для відпочинку від смартфону, фото

Телефон-розкладачка натхненний фільмом про Барбі.

Компанія HMD Global, яка володіє правами на бренд Nokia, представила телефон HMD Barbie Phone. У процесі розробки компанія співпрацювала з глобальною компанією Mattel, Inc. з виробництва іграшок. Новий телефон натхненний фільмом про Барбі.

Телефон-розкладачка має клавіатуру T9 з кнопками, прикрашеними малюнками пальм, сердець і фламінго, що світяться в темряві. Гаджет призначений для дзвінків і SMS, без доступу до соціальних мереж. HMD називає цей рожевий пристрій ідеальним інструментом для відпочинку від смартфона.

Дизайн телефону підкреслюють фірмові деталі: логотип Barbie, яскраве привітання "Привіт, Барбі!" при увімкненні, та стилізований інтерфейс.

Телефон також оснащений 5-мегапіксельною камерою і постачається з ремінцем, прикрашеним намистинами. У комплекті йдуть наклейки з Барбі та рожевий зарядний пристрій USB-C.

Операційна система природно тематично пов'язана з Барбі, в комплекті зі шпалерами та версією культової гри Snake під назвою Malibu Snake.

Вартість пристрою становить 129 доларів. Продажі почнуться 1 жовтня.

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