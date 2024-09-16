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На двох шосе у Києві до 20 вересня можливі тимчасові обмеження руху

23:30, 16 вересня 2024
Столичних водіїв попереджають про можливі обмеження руху Наддніпрянським і Столичним шосе.
На двох шосе у Києві до 20 вересня можливі тимчасові обмеження руху
Джерело фото: Freepik
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У Києві 17 вересня можливі тимчасові незначні обмеження руху Наддніпрянським шосе, а 18–20 вересня включно – Столичним шосе.

Як пояснюють у КМДА за інформацією КК «Київавтодор», обмеження пов’язані з поточним ремонтом дороги струменево-ін’єкційним методом у першій та другій смугах руху.

Учасників дорожнього руху просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Також стало відомо, що у Києві до кінця травня закриють рух низки тролейбусів через ремонт шляхопроводу на Оболоні.

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