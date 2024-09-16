На двох шосе у Києві до 20 вересня можливі тимчасові обмеження руху

Столичних водіїв попереджають про можливі обмеження руху Наддніпрянським і Столичним шосе.

Джерело фото: Freepik

У Києві 17 вересня можливі тимчасові незначні обмеження руху Наддніпрянським шосе, а 18–20 вересня включно – Столичним шосе.

Як пояснюють у КМДА за інформацією КК «Київавтодор», обмеження пов’язані з поточним ремонтом дороги струменево-ін’єкційним методом у першій та другій смугах руху.

Учасників дорожнього руху просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Також стало відомо, що у Києві до кінця травня закриють рух низки тролейбусів через ремонт шляхопроводу на Оболоні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.