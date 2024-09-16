На двух шоссе в Киеве до 20 сентября возможны незначительные ограничения движения

Столичные водители предупреждают о возможных ограничениях движения Надднепрянским и Столичным шоссе.

Источник фото: Freepik

В Киеве 17 сентября возможны временные незначительные ограничения движения по Надднепрянскому шоссе, а 18–20 сентября включительно – Столичному шоссе.

Как объясняют в КГГА по информации КК «Киевавтодор», ограничения связаны с текущим ремонтом дороги струйно-инъекционным методом в первой и второй полосах движения.

Участников дорожного движения просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Также стало известно, что в Киеве до конца мая закроют движение ряда троллейбусов из-за ремонта путепровода на Оболони.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.