На двух шоссе в Киеве до 20 сентября возможны незначительные ограничения движения

В Киеве 17 сентября возможны временные незначительные ограничения движения по Надднепрянскому шоссе, а 18–20 сентября включительно – Столичному шоссе.
Как объясняют в КГГА по информации КК «Киевавтодор», ограничения связаны с текущим ремонтом дороги струйно-инъекционным методом в первой и второй полосах движения.
Участников дорожного движения просят учитывать ограничения при планировании маршрута.
Также стало известно, что в Киеве до конца мая закроют движение ряда троллейбусов из-за ремонта путепровода на Оболони.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.