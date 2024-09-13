В Киеве до конца мая закроют движение ряда троллейбусов из-за ремонта путепровода на Оболони

Путепровод на пересечении улиц Луговой и Богатырской будут капитально ремонтировать.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

С 14 сентября и ориентировочно по 25 мая в Киеве закроют движение троллейбусов № 24, 36.

Как пишут в КГГА по информации КП «Киевпастранс», дорожники будут капитально ремонтировать путепровод на пересечении улиц Луговой и Богатырской.

Следовательно, на этот период для перевозки пассажиров организуют работу временных автобусных маршрутов:

№ 24-ТР – «Улица Северная – проспект Свободы»;

№ 36-ТР – «Улица Северная – улица Чернобыльская».

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