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Toyota Group завоевала мировое лидерство по количеству проданных авто в этом году

23:12, 13 сентября 2024
Не смотря на незначительное отставание от своего прошлогоднего результата, Toyota Group сохранила значительный отрыв от конкурентов.
Toyota Group завоевала мировое лидерство по количеству проданных авто в этом году
Источник фото: Jessica Furtney / Unsplash
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Мировое лидерство по количеству проданных автомобилей в этом году досталось Toyota Group. С начала года японский автопроизводитель реализовал на глобальном рынке 6 млн автомобилей. Об этом пишут в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром» по данным focus2move.

Как отмечается, не смотря на незначительное отставание от своего прошлогоднего результата (-0,75%), Toyota Group сохранила значительный отрыв от конкурентов.

Второе место у Volkswagen Group с 5,3 млн продаж (+0,32%). Третий результат у Hyundai-Kia – 4,3 млн продаж (-2,2%).

Renault Nissan Alliance поднялся на 1 позицию, заняв 4-е место – 3,6 млн продаж (+2,6%).

Stellantis на 5 месте – 3,03 млн продаж (-7%).

На 6-м месте General Motors – 2,62 млн продаж (-1,6%).

Honda Motor на 7 строчке – 2,52 млн ед. (+1,6%).

Suzuki на 8 позиции с 2,04 млн ед. (+6,8%).

На 9 месте BYD – 1,9 млн ед. (+24,3%).

Замыкает топ-10 Geely Group – 1,78 млн ед. (+16,9%).

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