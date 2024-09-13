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Toyota Group виборола світове лідерство за кількістю проданих авто у цьому році

23:12, 13 вересня 2024
Не дивлячись на незначне відставання від свого торішнього результату, Toyota Group зберегла значний відрив від конкурентів.
Toyota Group виборола світове лідерство за кількістю проданих авто у цьому році
Джерело фото: Jessica Furtney / Unsplash
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Світове лідерство за кількістю проданих авто в цьому році дісталося Toyota Group. З початку року японський автовиробник реалізував на глобальному ринку 6 млн автівок. Про це пишуть в асоціації українських автовиробників «Укравтопром» за даними focus2move.

Як зазначається, не дивлячись на незначне відставання від свого торішнього результату (-0,75%), Toyota Group зберегла значний відрив від конкурентів.

Друге місце у Volkswagen Group з 5,3 млн продажів (+0,32%). Третій результат у Hyundai-Kia – 4,3 млн продажів (-2,2%).

Renault Nissan Alliance піднявся на 1 позицію, посівши 4-е місце – 3,6 млн продажів (+2,6%).

Stellantis на 5 місці – 3,03 млн продажів (-7%).

На 6-му місці General Motors – 2,62 млн продажів (-1,6%).

Honda Motor на 7 сходинці – 2,52 млн од. (+1,6%).

Suzuki на 8 позиції з 2,04 млн од. (+6,8%).

На 9-му місці BYD – 1,9 млн од. (+24,3%).

Замикає топ-10 Geely Group – 1,78 млн од. (+16,9%).

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