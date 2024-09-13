У Києві до кінця травня закриють рух низки тролейбусів через ремонт шляхопроводу на Оболоні

Шляхопровід на перетині вулиць Лугової та Богатирської капітально ремонтуватимуть.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Із 14 вересня та орієнтовно до 25 травня у Києві закриють рух тролейбусів № 24, 36.

Як пишуть у КМДА за інформацією КП «Київпастранс», дорожники капітально ремонтуватимуть шляхопровід на перетині вулиць Лугової та Богатирської.

Відтак, на цей період для перевезення пасажирів організують роботу тимчасових автобусних маршрутів:

№ 24-ТР – «Вулиця Північна – проспект Свободи»;

№ 36-ТР – «Вулиця Північна – вулиця Чорнобильська».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.